Киев, , 15:12 — REGNUM С января по июнь 2020 года на Украине зарегистрировали на четверть меньше новых коммерческих автомобилей, чем за аналогичный период 2019 года, сообщила 2 июля пресс-служба ассоциации «Укравтопром».

"Всего по итогам первого полугодия украинский парк грузовых и спец. автомобилей пополнили 4,1 тыс. новых машин, что на четверть меньше, чем за тот же период прошлого года», — сказано в сообщении.

В июне 2020 года на Украине зарегистрировали 760 новых коммерческих авто, что на 21% меньше, чем в июне 2019 года.

Наиболее популярной маркой коммерческих машин стал Fiat, на втором месте — Renault, а на третьем — Ford.

Как сообщила пресс-служба Государственной таможенной службы Украины, с января по май 2020 года в страну ввезли легковых автомобилей на сумму более $1,21 млрд.

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