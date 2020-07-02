Москва, 2 июля 2020, 14:42 — REGNUM После запуска и обкатки системы быстрых платежей (СБП) в России, организация переводов от юридических лиц физическим была вполне естественным продолжением цифровизации банковских и платежных услуг, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко.
Как сообщало ИА REGNUM, в России банки начали денежные переводы от юрлиц гражданам по номеру телефона в системе быстрых платежей (СБП). Бесплатно можно переводить до 100 тыс. рублей в месяц.
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