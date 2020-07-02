Найроби, , 14:44 — REGNUM Экономический рост Кении составил 4,9% в первые три месяца этого года по сравнению с ростом на 5,5% за аналогичный период прошлого года. Об этом передает ВВС Swahili со ссылкой на доклад Статистического бюро Кении.

В соответствии с докладом, Кения была избавлена от основного удара пандемии коронавируса, последствия которой в настоящее время испытывает только сектор туризма. Эксперты заявили, что туристическая сфера сократилась почти на 10% из-за массовых отмен туров и приостановки международных перелетов, а также беспрецедентного уровня закрытия гостиниц и других туристических объектов.

Основные торговые партнеры Кении, такие как Китай, Европейский союз и США, также пострадали от последствий пандемии, что вызвало резкое сокращение экспортных поступлений.

Сектора экономики Кении, в которых традиционно отмечается рост, такие как сельское хозяйство, транспорт, финансовые услуги и розничная торговля, также серьезно пострадали от последствий пандемии.

Ожидается, что в ходе следующего доклада, который будет охватывать второй квартал 2020 года, будет более полно изучено долгосрочное воздействие пандемии на экономику Кении. Именно за этот период было подтверждено более 6000 случаев заражения коронавирусом.

Международный валютный фонд также предупредил, что страна может столкнуться с экономическим спадом впервые почти за три десятилетия.