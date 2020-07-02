Москва, , 14:36 — REGNUM Возвращение иностранных туристов в Россию может произойти не позднее января 2021 года после введения электронной визы на территории страны. Об этом заявила глава Ростуризма Зарина Догузова, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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«Решение о старте режима электронной визы с 1 января 2021 года по всей России было принято президентом Владимиром Путиным еще в 2019 году. Все планы в силе», — уточнила Догузова.

По ее словам, если эпидемиологическая ситуация будет улучшаться, то это позволит начать принимать иностранных туристов с нового года. Для стимулирования въездного потока будет расширена господдержка туроператоров.

Как сообщало ИА REGNUM, Ростуризм рассматривает новые чартерные программы для всех регионов России, где есть гостиницы с достаточным объемом номеров.

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