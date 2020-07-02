Москва, , 14:33 — REGNUM Формат ОПЕК+ по сокращению добычи нефти должен быть расширен. Такое мнение в ходе выступления в рамках международного дискуссионного клуба «Валдай» высказал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

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«Я считаю важным дальнейшее расширение формата ОПЕК+ путем привлечения стран, других производителей», — сказал глава ведомства, подчеркнув, что стабильность на нефтяном рынке отвечает интересам всех его участников.

Министр заверил, что Азербайджан намерен и дальше выполнять свои обязательства по соглашению ОПЕК+. Что касается восстановления уровня спроса на нефть до докризисного уровня, то, по словам Шахбазова, которые привозит ТАСС, на это потребуется не менее двух лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне страны ОПЕК и ОПЕК+ согласились продлить действующую договоренность по сокращению добычи нефти до конца июля. при этом страны, которые не смогли выполнить условия сделки на 100%, обязались компенсировать несоблюдение квот в течение трех следующих месяцев — июля, августа и сентября.

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Добавим, что в июне российские нефтяники полностью выполнили квоту ОПЕК+. Согласно соглашению, уровень добычи нефти в России в мае-июле 2020 года не должен превышать 8,492 млн баррелей. Так, с 1 по 29 июня в стране добыли 9,324 млн баррелей нефти и газового конденсата (последний не входит в квоту).

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