Москва, , 14:28 — REGNUM Возможность производить платежи в формате быстрых платежей (СБП) b2c давно обсуждается и конечно это будет востребовано в очень многих направлениях, заявил корреспонденту ИА REGNUM коммерческий директор, совладелец «Нью Рига Финанс Клаб» Петр Бубнов.

«Этот сервис будет востребован начиная от оплаты услуг курьеров или таксистов до начисления зарплат сотрудникам. Такой сервис начал предоставлять ЦБ, в рамках созданной им системы быстрых платежей (СБП).

Все банки, подключенные к этой системе, позволят своим клиентам получать переводы от юрлиц просто по номеру мобильного телефона, причем деньги будут зачислены моментально и без комиссий.

К системе уже подключены все крупнейшие банки, и возможность таких платежей есть даже в мобильных приложениях. Уверен, что объем и количество таких платежей будет только расти», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, российские банки начали денежные переводы от юридических лиц гражданам по номеру телефона в системе быстрых платежей (СБП).

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