Москва, , 14:34 — REGNUM За период с января по май 2020 года автомобиль Haval F7 стал самой доходной моделью китайского автопрома на российском авторынке. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

Автолюбители в России приобрели за отчетный период 2 917 экземпляров модели Haval F7. Всего с продажи такого объёма автомобилей дилеры получили выручку в размере 4,5 млрд рублей.

Вторым по обороту с продаж стал автомобиль Geely Atlas. Дилерам удалось реализовать этот китайский автомобиль в количестве 2 330 экземпляров на общую сумму в 3,2 млрд рублей. На третьем месте по доходности в модельном рейтинге разместился Haval H6 (1 522 ед.; 2 млрд рублей).

На четвертом месте оказалась модель Chery Tiggo с результатом 2 177 экземпляров проданных авто и выручкой в размере 1,5 млрд рублей. Замыкает пятерку лидеров Changan CS35 (1 137 шт. и 1,2 млрд рублей).

Напомним, самым доходным автомобилем в мае 2020 года в Москве стал BMW X5.

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