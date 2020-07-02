Горно-Алтайск, , 14:12 — REGNUM Туристические объекты, гостиницы, а также заведения общепита в Республике Алтай смогут возобновить работу с 3 июля. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

На заседании оперативного штаба глава республики Олег Хорохордин заявил о необходимости обеспечить «исчерпывающие профилактические меры со строгим и безусловным выполнением рекомендаций Роспотребнадзора» на всех объектах и предприятиях.

Впрочем, решение не касается Кош-Агачского района, где выявляют наибольшее в республике число носителей коронавируса. Как отмечается, в ближайшее время будет подписано соответствующее распоряжение.

В региональном управлении Роспотребнадзора ранее отметили, что для возобновления работы предприятия должны подать заявку с планом действий по обеспечению безопасных условий для здоровья потребителей. На 30 июня в управление поступило 32 заявки.

Как сообщало ИА REGNUM, запрет на приём туристов был введён в середине апреля в связи с угрозой распространения коронавируса. Запрет предварительно был введён до 1 июня, затем был продлён.

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