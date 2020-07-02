Ставрополь, , 16:10 — REGNUM Дотации в размере свыше 1 млрд 680 млн рублей поступили в Ставропольский край из федеральной казны. В этой связи планируется изменить параметры бюджета края на 2020 год, сообщили ИА REGNUM 2 июля в пресс-службе губернатора Ставрополья по итогам заседания правительства региона.

«Эти средства направлены в Ставропольский край по решению президента страны. Они будут направлены на софинансирование программ развития, на борьбу с коронавирусом и на решение вопросов, которые поднимали ставропольцы на «прямой линии» и приемах граждан», — сказал глава региона Владимир Владимиров.

Зампредседателя правительства — министр финансов края Лариса Калинченко сообщила, что почти половину поступивших денег планируется распределить между муниципалитетами для повышения бюджетной сбалансированности. Средства федеральной дотации также будут направлены на содержание и оснащение новых образовательных учреждений, укрепление материально-технической базы медорганизаций, покупку оборудования для обеззараживания воздуха и термометрии в школах края.

Общий объем расходов бюджета Ставрополья на текущий год с учетом предложенных поправок составит 133,6 млрд рублей. Законопроект о внесении изменений в региональный бюджет будет направлен для рассмотрения в краевую думу.