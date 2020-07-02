Чебоксары, 2 июля 2020, 14:05 — REGNUM В Чувашии введено наблюдение в СХПК «Заветы Ильича», зарегистрированном в Ядринском районе республике. Соответствующее решение вынес Арбитражный суд Чувашии, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.
Решение вынесено 26 июня по заявлению о признании несостоятельным (банкротом) самого кооператива.
26 июня Арбитражный суд Чувашии ввёл в отношении сельскохозяйственного производственного кооператива «Заветы Ильича» процедуру банкротства — наблюдение.
По данным ЕГРЮЛ, СХПК «Заветы Ильича» зарегистрировано в 1995 году, адрес «прописки» — Ядринский район. По последним данным, председателем является Андрей Митрофанов, участниками — семь человек: Елизавета Андреева, Петр Иванов, Вена Максимова, Владимир Никандров, Виталий Пчелкин, Владимир Иванов, Альбина Павлова. Заявленный основной вид деятельности — выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур.