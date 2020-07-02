Москва, , 14:05 — REGNUM Российские власти окажут поддержку гражданам, которые остались без работы. На создание временных рабочих мест планируется направить 4 млрд рублей. О таком решении правительства РФ сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

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По его словам, эти меры позволят временно трудоустроить более 80 тыс. человек.

«Эти средства мы направим регионам на частичное возмещение расходов по оплате труда сотрудников», — пояснил глава российского правительства.

Мишустин добавил, что тем, кто обратится в службы занятости, предолжат вакансии в строительстве, агропромышленном комплексе или на транспорте, в сфере ЖКХ и благоустройства территорий, а также в соцслужбах по уходу за пожилыми людьми. При этом на предприятиях, где сотрудников перевели в режим неполной занятости, для этих людей постараются организовать дополнительную временную работу.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявлял, что с 1 апреля число людей, которые были официально зарегистрированы в органах службы занятости как безработные, выросло более чем в 3,5 раза. При этом, по его словам, судя по данным Министерства труда, резкого, взрывного роста безработицы удалось избежать.

Добавим, что, по данным Роструда, на сегодняшний день в России количество безработных граждан достигло 2,7 млн человек, что практически на 2 млн больше, чем было зарегистрировано в то же время в 2019 году.