Киев, , 14:03 — REGNUM С увольнением Якова Смолия с поста главы Нацбанка Украина сделает первый шаг к отказу от внешнего управления, заявил 2 июля в своем комментарии народный депутат Рады от партии «Слуга народа» Александр Дубинский.

Парламентарий отметил, что именно Национальный банк Украины является одним из ключевых элементов внешнего управления, поскольку контролирует эмиссию, инфляцию и валютные резервы.

По мнению Дубинского, Смолий и его соратники, по сути, «убили» украинскую банковскую систему.

«У людей просто нет денег, чтобы покупать валюту. У предприятий нет ресурсов из-за карантина и падения покупательной способности, чтобы покупать валюту. У импортеров нет денег, чтобы покупать валюту. Простите за сравнение, но в мертвой экономике температура стабильная и около ноля», — считает соратник Зеленского.

Депутат подчеркнул, что отставка Смолия не приведет ни к каким катастрофическим последствиям для экономики страны.

ИА REGNUM напоминает, что главу Нацбанка Украины увольняет и назначает Верховная рада. По предварительной информации, сегодня во второй половине дня профильный комитет Рады по вопросам финансов и налоговой политики рассмотрит постановление об отставке главы НБУ, после чего уже 3 июля вопрос может быть вынесен на голосование в сессионный зал.