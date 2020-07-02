Сеул, , 14:04 — REGNUM В июне 2020 года индекс потребительских цен в Южной Корее составил 104,87 пункта, что соответствует показателю за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает KBS со ссылкой на Статистическую службу страны.

Стоимость сельскохозяйственной, рыбной продукции и продукции животноводства выросла на 4,6%. В частности, стоимость продукции животноводства увеличилась на 10,5%, морепродуктов — на 6,9%, продукции сельского хозяйства — на 0,5%. Цена на нефть, напротив, сократилась на 15,4%.

Кроме того, стоимость коммунальных услуг сократилась на 2%, а персональных услуг, напротив, увеличилась на 1%.

Индекс потребительских цен — один из видов индексов цен, созданный для измерения среднего уровня цены на товары и услуги (потребительской корзины) за определенный период в экономике.