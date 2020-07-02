Вашингтон, , 13:44 — REGNUM Американский автопроизводитель Lincoln отказался от выпуска модели седана Continental. Об этом сообщает издание Car.ru со ссылкой на представителя компании.

Отмечается, в автокомпании намерены сосредоточиться на производстве внедорожников и кроссоверов, которые вытесняют седаны с мирового авторынка. Данное решение компании было вполне ожидаемым.

В 2019 году дилеры марки смогли продать всего 1845 седанов Continental. Это в три раза ниже продаж вседорожника Navigator.

Автомобиль Continental был последним седаном в модельном ряду марки. Теперь автомобильная линейка бренда представлена компактным кроссовером Corsair, а также среднеразмерными паркетниками Nautilus и Aviator. В качестве флагманской модели у компании внедорожник Navigator.

В данный момент в компании ведётся разработка кроссовера EV для североамериканского рынка.

Напомним, британская компания Bentley выпустила заключительную партию роскошной модели Mulliner. Всего на заводе было собрано 30 моделей Bentley Mulsanne 6.75 Edition последней серии.

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