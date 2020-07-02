Москва, , 13:41 — REGNUM В Федеральном агентстве по туризму считают возможным продлить курортный сезон в России до конца октября. Об этом заявила глава ведомства Зарина Догузова, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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«Курортный сезон в стране продлится до глубокой осени. Мы готовы поддержать программы российских туроператоров в осенний период», — уточнила Догузова.

По ее словам, механизм субсидирования программ туроператоров начнет действовать в самое ближайшее время.

Как сообщало ИА REGNUM, Ростуризм рассматривает новые чартерные программы для 35−40 регионов России.

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