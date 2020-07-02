Ульяновск, , 13:39 — REGNUM В Ульяновской области дополнительно выделено 10 млн рублей для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Средства предусмотрены из резервного фонда правительства, они направлены минздраву Ульяновской области. Уточняется, что средства будут потрачены на закупку автоматического гематологического анализатора и передвижной бактерицидной установки. Оборудование будет поставлено в госпитали, где лечат пациентов с COVID-19.

Кроме того, часть средств направят на приобретение медикаментов и оплату временного жилья для медицинских работников, которые работают с пациентами с коронавирусом и не хотят подвергать опасности свои семьи, проживая не в своих квартирах, а в гостиницах.

Напомним, в Ульяновской области медицинским работникам в рамках борьбы с коронавирусом выдают бесплатные путёвки в местные санатории и организуют экскурсии.

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Как сообщало ИА REGNUM, на 2 июля в Ульяновской области подтверждено 5993 случая заражения коронавирусом, продолжают лечение 2742 пациента. Скончались 43 пациента.

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