Москва, , 13:33 — REGNUM Поправки, направленные на повышение спроса на российские товары, будут рассмотрены на заседании правительства РФ. Об этом заявил 2 июля премьер-министр Михаил Мишустин.

Он назвал эти поправки «важным вопросом».

«Речь идет о закупках, которые производят компании и корпорации с государственным участием», — пояснил глава правительства.

По мнению Мишустина, меры, способствующие продвижению продукции отечественных предприятий, создают благоприятные условия для российского бизнеса.