Москва, , 13:32 — REGNUM Сегодня, 2 июля, на следующий день после голосования по поправкам в конституцию рубль отыгрывает большую часть потерь, полученных перед нерабочим днем 1 июля, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«Курс доллара снижается на 1,3% до 70,25 руб., курс евро — на 0,9% до 79,25 руб. Устойчивость текущей тенденции к укреплению нацвалюты проверит сегодняшний отчет по ситуации в занятости в США в 15:30 мск, который предопределит отношение глобальных инвесторов к риску как минимум до конца недели.

Пока для рубля все складывается неплохо, хотя технически шансы на возврат на траекторию ослабления с выходом на более низкие уровни чем 30 июня в последующем выглядят превалирующими. В США продолжается активная борьба между демократами и республиканцами, в которой Россия вновь выступает ее инструментом.

Спекуляции издания The New York Times о предложении российскими представителями бойцам движения «Талибан» награды за «головы» американских военных в Афганистане были опровергнуты как разведкой, так и военными США и Белым домом.

Это заставило пересмотреть перспективы одобрения нового раунда ограничительных мер, которые уже поспешил анонсировать зампредседателя комитета сената США по международным отношениям демократ Боб Менендес.

Благоприятствует возврату покупателей в рубль и обстановка на мировых финансовых рынках, где инвесторы ждут расширения стимулирующих мер со стороны ФРС после публикации протоколов к предыдущему заседанию и в то же время не страшатся ухудшения эпидемиологической ситуации по коронавирусу на фоне пока еще обнадеживающих данных по деловой активности в ключевых экономиках.

Накануне вышли данные от ADP по числу новых рабочих мест в частном секторе, которые показали рост в 2,37 млн при ожиданиях в 2,9 млн., что оставляет шансы повторения ситуации в сегодняшних данных от минтруда США.

В этом случае трейдеры не станут сбрасывать со счетов усиление монетарной поддержки ФРС до конца года, что вместе с ожидаемым новым пакетом фискальных стимулов может поддержать рынки.

В то же время не стоит исключать откат фондовых рынков после выхода этих данных. Текущие уровни могут представляться завышенными с учетом неопределенности, связанной с предстоящим стартом сезона квартальных отчетов и рисками ухудшения динамики зараженных коронавирусом и обострения отношений США и Китая из-за Гонконга.

До выхода макростатистики из США рубль поддерживают и растущие цены на нефть. Стоимость барреля Brent растет на 0,9% до $41,80 на фоне неожиданного резкого сокращения запасов черного золота на 7,2 млн барр./сутки при сохранении ее добычи на уровне в 11 млн барр./сутки по данным минэнерго США», — пояснил эксперт.

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