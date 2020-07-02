Вашингтон, , 13:25 — REGNUM Американский автопроизводитель Ford возобновил поставки своего дизельного двигателя Godzilla Pushrod V8. Об этом сообщается на сайте Quto.ru.

Производительность данного мотора 435 «лошадей» (644 Нм), а его рабочий объём равен 7,3 литра. Движок сочетается с 10-скоростным «автоматом». Возрождённый агрегат предназначен для установки в самые большие пикапы серии Super Duty.

Блок цилиндров V8 сделан из чугуна, а коленвал — из кованой стали. Отдельно стоит отметить, что для уменьшения размеров данной конструкции нижний распредвал оснащён штанговым приводом клапанов.

В комплекте с мотором продаётся дроссельная заслонка, выпускной коллектор и катушки зажигания.

Ранее американский автопроизводитель Ford представил обновлённый пикап F-150. Модернизации подверглись как экстерьер, так и салон авто.

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