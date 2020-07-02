Москва, , 13:27 — REGNUM Дополнительные 1,8 трлн рублей сверх утверждённого федерального бюджета могут быть направлены на борьбу с коронавирусом и поддержку экономики. Об этом заявил 2 июля премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.

Он отметил, что будут обсуждаться поправки в законодательство, которые позволят направить дополнительные ресурсы на борьбу с распространением коронавирусной инфекции и поддержку экономики.

«Появится возможность превысить утвержденный объём расходов федерального бюджета на 1,8 трлн рублей», — сказал Мишустин.

До 2024 года, добавил глава правительства, будет действовать норма о перечислении в федеральный бюджет доходов от управления средствами Фонда национального благосостояния. Для укрепления региональных бюджетов в текущем году также предусмотрены решения, например, за счёт счет штрафов из-за нарушения правил передвижения крупного транспорта.

Как сообщало ИА REGNUM, Мишустин также заявил, что правительство направит на создание временных рабочих мест 4 млрд рублей.

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