Сеул, , 13:28 — REGNUM Число абонентов сети пятого поколения 5G в Южной Корее приблизилось к отметки в 7 млн человек. Об этом сообщает KBS со ссылкой на по министерства науки и информационно-коммуникационных технологий страны.

Согласно опубликованным данным, по состоянию на конец мая 2020 года число абонентов сети 5G составило 6 876 914 человек, что на 536 997 человек больше по сравнению с апрелем текущего года.

Известно, что число абонентов превысило отметку 6 млн человек через год после введения услуг связи пятого поколения 5G.

Отмечается, что 45,2% или 3,11 млн пользователей сети 5G приходятся на абонентов SK Telecom, 30,3% (2,08 млн пользователей) — абонентов KT, 24,5% — абонентов LG U Plus (1,68 млн пользователей).