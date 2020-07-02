Москва, , 13:12 — REGNUM Дополнительные средства в размере 2 млрд рублей будут выделены на строительство и реконструкцию Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги (ЕКАД). Об этом 2 июля заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

По его словам, деньги выделят в соответствии с указанием президента России Владимира Путина.

«Этот проект даст возможность разгрузить один из крупнейших транспортных узлов нашей страны и ускорить автомобильное сообщение», — сказал Мишустин.

По словам главы правительства, средства позволят быстрее завершить стройку и ввести дорогу в эксплуатацию.