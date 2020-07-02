Калуга, , 13:40 — REGNUM В Калуге на автомобильном заводе Volkswagen с 29 сентября намерены начать процесс сокращения объёма производства. В частности, на предприятии планируют расторгнуть трудовые договоры со 157 работниками. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM представители заводского профсоюза.

Volkswagen Group RUS. Калуга Boevaya mashina

Ранее работникам этого калужского автозавода, пожелавшим уволиться самостоятельно, администрацией было предложено выплатить порядка пяти-шести окладов. И если «Программа добровольного увольнения» более выгодна для рабочих в финансовом плане, то для работодателя это трудоемкая процедура, при которой необходимо соблюсти все тонкости законодательства. В свою очередь, одноразовая выплата нескольких окладов позволяет работодателю снизить судебные риски и сэкономить время.

Завод Volkswagen в Калуге работает 13-й год. Его производственная мощность составляет порядка 225 тысяч легковых автомобилей в год. На предприятии работают более четырёх тысяч человек.

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