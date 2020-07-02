Москва, , 13:01 — REGNUM Нефтяные цены получают поддержку в последние дни на фоне действия нескольких факторов, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

«Положительное влияние оказывает общее улучшение настроений на рынках в связи с постепенным преодолением остроты пандемии и возвратом к деловой активности.

Кроме того, позитивом выступает новость о успешном испытании вакцины от коронавируса. Всё это означает надежду на увеличение производства и спроса на сырьё.

Со стороны предложения важно то, что запасы нефти у основного потребителя — США — сократились на прошедшей неделе на 7,2 млн баррелей, тогда как ещё неделей ранее они выросли на 1,4 млн баррелей.

Такая динамика означает достаточно быстрое расходование запасов, что также повышает стоимость товара. Кроме того, на валютном рынке в последние дни ослабевает курс доллара. Это также фактор повышения цены нефти, поскольку она выражена в долларах.

Данные обстоятельства способствуют подорожанию чёрного золота к локальному максимуму в районе $42,50−42,90 за баррель нефти марки Brent.

Но основным событием дня 2 июля для финансового и сырьевого рынка выступает важнейший отчёт о занятости в США. Он может значимо повлиять и на склонность инвесторов к рискам, и на курс доллара, а соответственно, на нефтяные цены.

Поэтому возможно диапазонное движение и на повышение, и на понижение цены нефти. Наиболее вероятный диапазон на день — $42,10 — 42,90», — считает эксперт.

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