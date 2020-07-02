Москва, , 13:03 — REGNUM У российских дилеров компании Mercedes-Benz в продаже появилась новая модель GLB. Об этом сообщает издание Wroom.ru.

Предварительные заказы на GLB дилеры начали принимать ещё в марте 2020 года, однако первые экземпляры модели появились в автосалонах немецкого бренда только сейчас.

Кроссовер построен на «тележке» от Mercedes-Benz A-Class. При этом по размерам GLB уступает модели GLC. Но это не мешает владельцам нового автомобиля за доплату укомплектовать его третьим рядом кресел.

Уже в базовой комплектации GLB 200 оборудуют турбированным двигателем, рабочий объёмом которого равен 1,3 л, а мощность 163 л. с. Силовой агрегат сочетается с 7-скоростной роботизированной трансмиссией и приводом 4×4.

Кроме того, российским автолюбителям будут доступны две дизельные модификации машины мощностью 150 или 190 л. с., которые агрегатируются с 8-скоростным «роботом».

Базовая комплектация GLB стоит 2 590 000 рублей.

Ранее автопроизводитель Mercedes-Benz и компания Nvidia объявили о совместной разработке компьютерной платформы для автономных моделей. Отмечается, что в основу новой системы ляжет платформа Nvidia Drive и процессор Orin.

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