Ростов-на-Дону, , 12:57 — REGNUM В Ростовской области наладят производство проволоки. Инвестор — ООО «Новороссийский прокатный завод» — готов вложить в покупку специального оборудования 5 млн евро, сообщили ИА REGNUM в облправительстве 2 июля.

«В модернизацию производства планируется инвестировать около 500 млн рублей. Также планируется приобрести проволочную линию по производству катанки за 5 млн евро», — пояснил заместитель донского губернатора — министр промышленности и энергетики региона Игорь Сорокин.

Предполагается, что мощность предприятия увеличится с 760 до 900 тыс. тонн литой заготовки в год. Также модернизация производства поможет трудоустроить около 400 человек.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в начале 2020 года ООО «Новороссийский прокатный завод» стало собственником Ростовского электрометаллургического завода, который ранее принадлежал экс-депутату Госдумы, осуждённому предпринимателю Вадиму Варшавскому. Стоимость предприятия составила 6,5 млрд рублей.

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