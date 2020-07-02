Уфа, , 13:02 — REGNUM Первый в России агропродовольственный кластер создают в Башкирии. Об этом 2 июля сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, данный вопрос обсуждался на «Сельском часе» в правительстве региона.

По словам главы Башкирии Радия Хабирова, республика является аграрным регионом, поэтому ее жителям должна быть предоставлена возможность покупать продукты местного производства за небольшие деньги.

По словам председателя госкомитета республики по торговле и защите прав потребителей Алексея Гусева, в регионе работают 1376 магазинов федеральных торговых сетей, 883 региональных сетевых магазина и около 22,7 тысячи небольших торговых точек, которые расположены в шаговой доступности. При этом доля башкирских продовольственных товаров не превышает 30% от общего объема потребления. Это связано в том числе и с дефицитом мощностей по хранению и переработке продуктов.

По словам министра сельского хозяйства республики Ильшата Фазрахманова, в настоящее время чиновники пытаются наладить сотрудничество торговых сетей с местными фермерами.

Отмечается, что республиканский агропродовольственный кластер будет способствовать решению данной задачи. Он объединит производителей, переработчиков товаров и предприятия торговли. Помимо этого, Башкирия получит единую информационную систему по учёту потоков продукции. К тому же будет обеспечено устойчивое развитие сельской местности, а также увеличение объёмов производства.

По словам чиновников, концепция данной структуры в Башкирии была разработана при поддержке минэкономразвития РБ. Пакет необходимой документации будет направлен в Минпромторг РФ. И если будет получена поддержка на федеральном уровне, то такой агропродовольственный кластер станет первым в России.

По словам министра экономического развития и инвестиционной политики Башкирии Рустама Муратова, на развитие кластера Башкирия намерена привлечь 5,6 млрд рублей из федерального бюджета и 28 млрд рублей — за счёт отраслевых проектов.

Отмечается, что Радий Хабиров поручил республиканскому правительству проработать меры региональной поддержки для участников кластера.

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