Москва, , 12:48 — REGNUM Центральный банк России продал на внутреннем рынке валюту с расчетами 30 июня на сумму 10,3 млрд рублей. Об этом говорится на сайте регулятора.

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Операции проводятся в рамках упреждающих мер по снижению волатильности. Добавим, что днём ранее было продано валюты с расчетами 29 июня на сумму 10,2 млрд рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, 10 марта 2020 года Центробанк приступил к упреждающей продаже иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила. Эти операции будут проводится до тех пор, пока не начнутся регулярные продажи иностранной валюты из средств Фонда национального благосостояния.