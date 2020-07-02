Нур-Султан, , 12:43 — REGNUM Некоторые категории малого и среднего бизнеса в Казахстане освобождены от отчислений и взносов в фонд социального медицинского страхования, сообщили в пресс-службе фонда.

Согласно постановлению правительства, до 1 октября от взносов освобождены 29 категорий малого и среднего бизнеса, где трудоустроены 800 тыс. работников. Отмечается, что решение принято из-за сложной экономической ситуацией, связанной с пандемией коронавируса.

Вместе с тем сотрудники предприятий малого и среднего бизнеса будут иметь полный доступ к пакету медицинского страхования. Кроме того, работодатели обязаны ежемесячно предоставлять в фонд списки своих работников.

Отметим, с 1 июля в Казахстане завершился льготный период в системе обязательного социального медицинского страхования. До 1 июля застрахованными считали все работники.