Чебоксары, , 12:40 — REGNUM Администрация Чебоксар планирует взять три коммерческих кредита по 100 млн рублей каждый. Соответствующие извещения о проведении аукционов опубликованы на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы.

Речь идёт об оказании услуг по предоставлению кредита открытием невозобновляемой кредитной линии. Всего планируется взять три кредита, каждый — по 100 млн рублей. Начальная (максимальная) цена контракта по всем аукционам определена одна и та же: 11 527 397 рублей 26 копеек, ставка — 5,5% годовых. Источник финансирования — бюджет города.

Кредиты планируется взять «для финансирования дефицита бюджета города Чебоксары и погашения долговых обязательств города».

В документации отмечается, что срок использования кредита (транша) не превысит 765 дней, срок погашения кредита — не позднее 25 августа 2022 года.

Как сообщалоИА REGNUM, доходы бюджета Чебоксары на 2020 года спрогнозированы в сумме 11 968 183,1 тыс. рублей, расходы — в размере 12 210 507,5 тыс. рублей. Бюджет сформирован с дефицитом в сумме 242 324,4 тыс. рублей. Расходы на обслуживание муниципального долга утверждёны в размере 187 592,2 тыс. рублей.

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