Минск, , 12:42 — REGNUM Китайский автопроизводитель Geely обнародовал предварительные цены на кроссовер FY11 для белорусского авторынка. Об этом сообщается на белорусском фан-сайте GEELY Club BY.

Согласно обнародованным данным, новый купеобразный кроссовер Geely FY11 на белорусском авторынке будет стоить от 75 до 80 тыс. белорусских рублей, (2,2 — 2,33 млн рублей).

При этом информации о том, для какой сборки эта стоимость справедлива — для белорусской или китайской, не говорится. Также стоит отметить, что официально в компании пока не подтвердили эти цены на кроссовер.

На фан-сайте сообщается, что новый Geely FY11 будет оснащён двухлитровым бензиновым турбированным двигателем мощностью 199 «лошадей». Также в линейке силовых агрегатов может появиться 177-сильный 1,5-литровый движок. Оба мотора будут сочетаться с 7-скоростным «роботом».

Напомним, новый Geely FY11 не прошёл процедуру сертификации ни в России, ни в Белоруссии. Однако на авторынке РФ новинка ожидается уже в третьем квартале текущего года.

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