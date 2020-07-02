Москва, , 12:20 — REGNUM После того как Центробанк РФ последовательно снизил ключевую ставку — сейчас она составляет беспрецедентные 4,5% годовых — потребители и бизнесмены укрепились в уверенности, что и банковские кредитные продукты будут дешевле, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

«Относительно депозитов и ставок по ним сомнений не было никаких — у банков сейчас нет проблем с ликвидностью, они не заинтересованы в финансах населения и будут сокращать ставки по вкладам легко и без сопротивления.

Но что с кредитными продуктами? Ведь, по логике вещей, они тоже должны стать доступнее? Должны, но не станут.

Кредиты — это источник легкого заработка для банка, в России так точно. Ставка по кредиту в данном случае формируется как базовая ставка, увеличенная на норму прибыли и фактор риска. И вот здесь кроется самое интересное.

Базовая ставка — это цена самих денег, она стабильна, озвучена на уровне мегарегулятора и предсказуема. Норму прибыли, понятное дело, никто себе в убыток урезать не будет, то есть сокращать тут нечего.

А вот фактор риска увеличивается, потому что добросовестных и платежеспособных заемщиков становится меньше. Это значит, что вместо понижения кредитных ставок вполне можно увидеть их рост на какие-то доли процента.

Будут ли банки повышать ставки? Нет, но в структуре согласований решений по выдаче кредитов в ближайшие полгода может стать больше отказов в займе.

Таким образом банк будет страховать себя от роста объема токсичных активов, формирующихся из просрочек по кредиту и невозвратов», — высказала свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в России имеются возможности для снижения ставок по ипотеке.

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