Москва, , 12:09 — REGNUM Понятно, почему происходит снижение объема инвестиций. Жители Россия два месяца сидели по домам в режиме самоизоляции из-за коронавируса коронавируса, им оказалось не до инвестиций, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

«Кроме того, ввиду кризиса в экономике и спада доходов повсеместно россияне резко перешли от потребительской модели к сберегательной. Этот момент тоже заметно сужает инвестиционные горизонты.

В III квартале, по всей видимости, все останется на своих местах, и инвестиции в недвижимости вряд ли превысят $500 млн суммарно — как в жилой, так и в коммерческой.

В целом 2020 год вполне может стать провальным с точки зрения вложений в недвижимость вообще, несмотря на снижение цен», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, объем инвестиционных сделок в российскую недвижимость упали до минимума за 12 лет.

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