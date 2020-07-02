Москва, 2 июля 2020, 12:09 — REGNUM Понятно, почему происходит снижение объема инвестиций. Жители Россия два месяца сидели по домам в режиме самоизоляции из-за коронавируса коронавируса, им оказалось не до инвестиций, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.
Как сообщало ИА REGNUM, объем инвестиционных сделок в российскую недвижимость упали до минимума за 12 лет.
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