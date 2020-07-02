Стокгольм, , 12:15 — REGNUM Шведская государственная железнодорожная компания Statens Järnvägar и производитель напитков Oatly присоединились к тем компаниям, руководство которых намерено требовать, чтобы администрация социальной сети Facebook противодействовала «ненависти и расизму». Свое решение бойкотировать Facebook они выразили посредством отказа размещать рекламу своих брендов в социальной сети. Об этом 1 июля сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

Рекламный бойкот, направленный против Facebook, начался в США с таких известных брендов, как Unilever и Verizon. Теперь к американским компаниям решили присоединиться и в Швеции. Приостановив размещение рекламы на платформе социальной сети, правление Statens Järnvägar и Oatly надеется, что Facebook отнесется к проблеме расизма более серьезно.

«Для нас важно, чтобы нас видели в том контексте, который мы считаем важным для нас. Поэтому, когда дело дошло до бойкота, предназначенного для того, чтобы Facebook решил данные проблемы, мы захотели стать их частью», — Стефан Рэй, пресс-секретарь Statens Järnvägar, добавив, что решение об отказе от размещения рекламной продукции было непростым для компании, так как большинство клиентов пользуются услугами Facebook.