Нур-Султан, , 12:06 — REGNUM В мае 2020 года автолюбители в Казахстане больше всего покупали новый седан Ravon Nexia. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

По итогам отчётного периода автодилеры Казахстана продали 1020 экземпляров Ravon Nexia.

Второй по популярности моделью на казахстанском рынке является российская Lada Granta. Её купили 790 автолюбителей. Тройку лидеров замыкает Hyundai Tucson с результатом 660 проданных авто.

Четвёртое и пятое места соответственно заняли модели Toyota Camry (550 ед.) и Kia Rio (410 ед.).

Всего с января по май нынешнего года жители Казахстана приобрели 23,8 тыс. новых легковушек. Это на 2% больше аналогичного периода прошлого года.

Напомним, в мае 2020 года казахстанские покупатели приобрели 8,1 тыс. экземпляров новых легковушек — на 53% больше, чем в мае прошлого года.

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