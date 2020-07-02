Абуджа, , 12:05 — REGNUM Президент Нигерии Мухаммаду Бухари объявил о начале реализации амбициозного проекта по строительству газопровода, связывающего север и юг западноафриканской страны. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на заявление Бухари во время запуска проекта.

По информации журналистов телерадиокомпании, из-за пандемии коронавируса запуск проекта прошел по видеосвязи.

Сотрудники СМИ сообщают, что для реализации проекта правительство Нигерии получило кредит в размере 2,6 млрд долларов США от китайской корпорации по страхованию и кредитованию Sinosure и Банка Китая.