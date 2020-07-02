Москва, , 11:59 — REGNUM На российском рынке на фоне пандемии коронавируса объем инвестиций в недвижимость за I полугодие 2020 года упал на 20% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года. Такие данные приводятся в исследовании JLL, передает РБК.

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Сделок с недвижимостью было заключено на $491 млн, что является минимальным за 12 лет значением. В октябре—декабре 2008 года объем инвестиций составил $409 млн.

В финансовом эквиваленте инвестиции в недвижимость в январе-июне 2020 года оцениваются в $1,3 млрд против $1,7 млрд. Более половины транзакций (58%) составили инвестиции в жилую недвижимость.

Как сообщало ИА REGNUM, в I квартале 2020 года объем инвестиций в российскую недвижимость снизился на 16% — до 51 млрд руб.

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