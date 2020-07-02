Киев, , 11:56 — REGNUM Министерство финансов Украины отменило размещение облигаций, номинированных в иностранной валюте, сообщило 2 июля издание Liga.net.

Размещение 12-летних евробондов на сумму $1,75 млрд было отменено «по инициативе эмитента», сказано в сообщении пан-европейской фондовой биржи.

$750 млн от выпуска этих евробондов должны были пойти на погашение облигаций, срок действия которых истекает в 2021—2022 годах.

Отметим, что соглашение о размещении облигаций было завершено ровно перед тем, как глава национального банка Украины Яков Смолий подал в отставку.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский внёс на рассмотрение Верховной рады постановление об увольнении Смолия.

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