Берлин, , 11:31 — REGNUM Внедорожники, которые менее всего подходят для эксплуатации в городских условиях, поскольку имеют самые неэкологичные двигатели, назвали эксперты природоохранной организации Deutsche Umwelthilfe (DUH).

Ежегодно экологическая организация премирует внедорожники на премию «Золотой гриф». В этом году в числе номинантов оказались пять моделей. Итоги будут подведены в августе этого года.

В антирейтинг попали: Mercedes-Benz GLS 63 AMG 4Matic, Volkswagen Amarok Aventura, гибридная версия Audi Q7, Range Rover Sport SVR и BMW X7 M50i.

Причем эксперты DUH отдельно выделили Volkswagen Amarok Aventura, показатели выбросов которого хоть и оказались ниже, чем у других моделей, но зато двигатель этой модели соответствует старому стандарту «Евро-6b». А это означает, что машина уже оказывается вне закона.

Гибридная версия Audi Q7, по мнению экспертов экологической организации, и вовсе является примером мошенничества автопроизводителей. На километр пробега ее двигатель выбрасывает в атмосферу 302 грамма CO2, что более чем в три раза превышают целевое значение углекислого газа в ЕС для машин с такими габаритами. Однако при этом, как гибридная модель Audi Q7 претендует на госсубсидии.

Напомним, Mercedes-Benz GLS 63 AMG 4Matic выбрасывает в атмосферу около 460 граммов CO2 на километр пробега.

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