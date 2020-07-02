Москва, , 11:26 — REGNUM Рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг компании ФосАгро на инвестиционном уровне «BBB-», прогноз по рейтингу — стабильный.

Рейтинговое агентство отмечает устойчивость бизнеса ФосАгро и его конкурентные преимущества. В их числе низкие производственные издержки и собственные запасы фосфатного сырья, которые не содержат кадмия. Агентство подчеркнуло, что компания генерирует значительный операционный поток даже в периоды рыночной волатильности и ожидает, что в течение следующих четырех лет скорректированная маржа EBITDA останется на уровне выше 30%.

В среднесрочной перспективе устойчивость ФосАгро по мнению Fitch будет улучшаться. Это станет следствием увеличения производства и поставок высокомаржинальных комплексных удобрений (NPK), относительно менее маржинальных DAP/MAP.

«Мы постоянно работаем над повышением эффективности, чтобы уверено себя чувствовать даже в периоды значительной волатильности и неопределенности. Кредитные рейтинги инвестиционного уровня от трех ведущих рейтинговых агентств подтверждают эффективность нашей бизнес-модели, стратегии и финансовой политики», — прокомментировал решение Fitch Андрей Гурьев.

Отметим, что ФосАгро также имеет кредитные рейтинги инвестиционного уровня от агентств — Standard & Poor’s и Moody’s

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