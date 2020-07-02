Тбилиси, , 10:57 — REGNUM Граждан Грузии призывают не покупать билеты на авиарейсы, которые не согласованы с агентством гражданской авиации министерства экономики и устойчивого развития Грузии. Соответствующее заявление сделала министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава.

По ее словам, авиакомпания «Georgian Airways» объявила о продаже билетов на те рейсы, разрешения на выполнение которых пока не получила. По информации министра, на данном этапе с Агентством гражданской авиации согласовано лишь 11 чартерных рейсов, которые будут выполнены согласно опубликованному агентством графику.

30 июня Совет Евросоюза принял решение об открытии с 1 июля границ для 15 стран, внесенных в список безопасных с точки зрения распространения коронавируса, и в их число вошла и Грузия. После этого отдельные заявления о готовности возобновить сообщение с Грузией сделали Германия, Франция, Нидерланды и Испания. В правительстве Грузии заявляют, что с каждой из стран ЕС будут проводить отдельные переговоры об условиях открытия сообщения и приема туристов в обоих направлениях. Пока же в Грузии до 31 июля действуют ограничения на регулярное пассажирское авиасообщение.