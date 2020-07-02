Москва, , 10:59 — REGNUM Банк ВТБ требует возврата кредитных средств от компании «Открытие промышленные инвестиции» (ОПИ), входящей в «Открытие холдинг». По этому поводу подан иск на 61 млрд рублей, сообщили 2 июля в банке ТАСС.

Иск к структуре «Открытие холдинг» подан под угрозой пересмотра сделки по «АГД Даймондс». Ранее для покупки 100% акций этого алмазного актива у «Лукойла» ОПИ взяла кредит на указанную сумму, но некоторое время назад перестала выполнять кредитные обязательства.

ВТБ подала иск, защищая свои законные интересы, пояснили в банке.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июня Арбитражный суд Москвы зарегистрировал исковое заявление банка ВТБ в отношении компании «Открытие промышленные инвестиции». В иске идёт речь о 61 млрд рублей.

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