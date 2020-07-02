Саратов, , 11:07 — REGNUM На Саратовском электроагрегатном производственном объединении со 2 июля возобновляют производство легендарных холодильников «Саратов». Информацию об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе минпромышленности и энергетики области со ссылкой на руководство завода.

Ранее завод был вынужден законсервировать линию из-за низкого спроса, а затем из-за ограничений, вызванных пандемией коронавируса. Возобновить производство холодильников планировали как силами самого собственника, так и путем передачи линии в арену. Но руководство завода приняло решение запустить производство своими силами.

На предприятии для более 700 сотрудников сохранили рабочие места и возобновили выпуск легендарной марки холодильников.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в феврале 2020 года руководство саратовского ООО «СЭПО-ЗЭМ» приняло решение прекратить производство холодильников «Саратов».

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