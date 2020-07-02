Киев, , 10:33 — REGNUM За первое полугодие 2020 года общее поступление природного газа из стран ЕС на Украину составило 7 млрд кубометров, сообщила пресс-служба госкомпании «Оператор ГТС Украины».

Согласно источнику, нынешние объемы на 24% (или на 1,3 млрд кубометров) больше, чем за аналогичный период прошлого года, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Это также на 40% превышает средний показатель в 2016—2019 годах», — информирует пресс-служба.

Непосредственно в июне на Украину было импортировано 1,8 млрд кубометров природного газа.

В сообщении отмечается, что за первые шесть месяцев года импорт из Словакии составил 3,9 млрд кубометров (+ 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), из Венгрии — 2,2 млрд кубометров (+39%), из Польши — 0,9 млрд кубометров (+34%).

Компания отмечает, что указанные объемы включают виртуальный реверс (backhaul), который впервые стал доступен с началом этого года: из Венгрии — 1,2 млрд кубометров и из Польши — 0,5 млрд кубометров.

ИА REGNUM напоминает, что из-за теплой зимы и успешных переговоров с Россией о новом транзитном контракте Украина завершила предыдущий осенне-зимний сезон с рекордными запасами газа на уровне почти 16 млрд кубометров топлива. Чиновники отрасли заявляли, что Украине нужно докупить буквально 2−3 млрд кубометров газа для успешного прохождения следующей зимы.