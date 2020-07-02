Москва, , 10:28 — REGNUM Арбитраж Москвы 10 августа 2020 года планирует начать разбирательство по иску Министерства промышленности и торговли РФ к ПАО «Объединённая авиастроительная корпорация» на сумму почти 60 млн рублей. На август назначено предварительное заседание, дело ведёт судья Каленюк, передаёт ИА REGNUM.

Исковое заявление министерство подало ещё 25 мая 2020 года, но к производству его приняли только в июне. Сумма претензий — 59 310 533,33 рубля. Подробности спора пока неизвестны. Третьим лицом в нём участвует Росимущество.

Ранее министерство уже обращалось с претензиями к ПАО. Иск был подан в декабре 2019 года и речь шла «о взыскании денежных средств в размере 270 159 999 рублей 96 копеек». Слушания по этому делу намечены на 9 июля 2020 года. К делу прилагаются материалы с грифом «совершенно секретно».

Минпромторг России не единственное федеральное министерство, имеющее претензии к корпорации. В феврале 2020 года Минобороны РФ обратилось с иском «о взыскании неустойки в размере 7 974 217 рублей 42 копеек». Заседание назначено на 5 августа.

Напомним, ПАО существует с ноября 2006 года и объединяет под своим крылом ряд крупных авиастроительных компаний России. С Минпромторгом РФ корпорацию связывают как минимум девять контрактов на 19 млрд рублей, в том числе на разработку материалов техпредложения широкофюзеляжного дальнемагистрального самолёта.