Ставрополь, , 10:33 — REGNUM Предприниматели Ставрополья за месяц получили льготные кредиты под 2% почти на 4 млрд рублей. Всего краевому бизнесу одобрено более 1,5 тыс. заявок, сообщили ИА REGNUM 2 июля в управлении по информполитике правительства региона.

Программа возобновления деятельности предприятий пострадавших от пандемии отраслей, в рамках которой выдаются кредиты на поддержку занятости под 2% с возможностью полного списания, заработала на Ставрополье с 1 июня. Организации и предприятия могут получить кредит по формуле: количество сотрудников, умноженное на МРОТ (12 130 рублей) и умноженное на шесть месяцев.

«С начала программы уже одобрено 1 545 заявок от ставропольского бизнеса на сумму 3,7 млрд рублей», — сообщили в управлении со ссылкой на минэкономразвития края.

Предприятиям, которые сохранят не менее 90% сотрудников, кредит будет списан вместе с процентами — всю сумму выплатит государство. Если в штате останется не менее 80% работников, предприниматель должен будет вернуть только половину ссуды и процентов по ней.

Кредит можно использовать как непосредственно на выплату зарплат, так и на рефинансирование или погашение ранее взятого беспроцентного зарплатного кредита.

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