Москва, , 10:22 — REGNUM На российском авторынке во второй половине июня 2020 года выросла стоимость автомобилей четырех брендов. Об этом сообщается на сайту «Цена Авто».

Подорожание коснулось автомобилей южнокорейской марки Hyundai. Цены на автомобили этого бренда выросли на 0,4−1,4% от прежней цены. Причем рост цен на модели Hyundai зафиксирован уже второй раз за прошедший месяц.

Также с 16 по 30 июня подорожали некоторые модели немецкого бренда Mercedes-Benz. Цены на них выросли на 1,8−8,1%.

Стоимость выросла и некоторых автомобилей Haval. Так, повышение цен на 1,1−1,8% было зафиксировано у кроссовера F7 и его купеобразной версии F7x.

Четвертым брендом, который поднял цены на свои авто в России, стал MINI. Подорожал на 1,4% мини-кроссовер Countryman в топовой модификации John Cooper Works All4.

Напомним, всего в России представлены машины 49 автомобильных марок.

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