Москва, , 10:18 — REGNUM Исковое заявление подано банком ВТБ к компании «Открытие промышленные инвестиции», входящей в «Открытие холдинг». Это следует из картотеки арбитражных дел.

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал исковое заявление на 61 млрд рублей 29 июня. Банк ВТБ в 2017 году предоставил «Промышленным инвестициям» кредит в рамках сделки по продаже холдингу компании «АГД Даймондс», которая являлась алмазным активов «Лукойла».

«АГД Даймондс» предоставила банку гарантию на $1,5 млрд в отношении этого кредита. Об этом говорится в пояснительной записке к бухгалтерскому отчету «АГД Даймондс». Сумма кредита не указана.

В картотеке подробностей иска нет.

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