Нур-Султан, , 09:59 — REGNUM По итогам мая 2020 года казахстанские дилеры реализовали 8,1 тыс. экземпляров новых легковых машин, что на 53% выше результата продаж мая прошлого года. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Специалисты агентства отмечают, что такой значительный рост продаж наблюдается после резкого падения реализации в апреле. Тогда по сравнению с прошлым годом продажи новых авто снизились на 97%.

Больше всего в мае текущего года было реализовано машин российской марки Lada. В последний месяц весны казахстанские автолюбители купили 1820 машин российского бренда — на 56% больше, чем в мае 2019 года.

На втором месте по популярности в марочном рейтинге идёт корейский бренд Hyundai. В мае нынешнего года дилерам удалось реализовать 1780 экземпляров данных авто, что на 47% больше по сравнению с прошлым годом.

На третьем месте разместилась японская Toyota (1210 ед.). Здесь рост продаж составил всего 3%.

Кроме того, в пятёрку самых покупаемых в Казахстане марок вошли: Ravon (1090 ед.; рост в 17 раз) и корейская Kia (670 ед.; +102%).

Напомним, по данным Союза предприятий автомобильной отрасли Казахстана «КазАвтоПром», средняя стоимость новой легковой машины в Казахстане в мае 2020 года составила 9,9 млн тенге (порядка 1 554 300 рублей). Это на 11,7% больше, чем год назад.

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