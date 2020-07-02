Ямусукро, , 10:09 — REGNUM За время пандемии возросла доля использования детского труда среди ведущих производителей какао Кот-д'Ивуара. Об этом передает информационное агентство Reuters со ссылкой на доклад Международной инициативы по какао (ICI).

В докладе организации говорится, что доля детей, занятых в трудовой деятельности в период с середины марта по середину мая 2020 года, возросла до 19,4% с 16% за тот же период в последние годы. Доклад был составлен по итогам анализа работы более 1400 хозяйств.

Отмечается, что еще слишком рано связывать увеличение исключительно с запретом на использование детского труда, поскольку этот показатель имеет тенденцию к росту, когда дети не имеют доступа к школьному образованию и во время экономических спадов. По словам исследователей, одним из факторов также может быть невозможность перемещения взрослых работников по стране из-за введенных карантинных мер.

«Эти выводы подчеркивают уязвимость домашних хозяйств, выращивающих какао в Западной Африке, и показывают, как быстро прогресс в решении проблемы детского труда может быть обращен вспять», — говорится в докладе.

В докладе Международной инициативы по какао, которую поддерживает промышленность по производству шоколада и группы гражданского общества, впервые дается всесторонний анализ воздействия пандемии на детский труд в секторе какао.

Напомним, что 16 марта правительство Кот-д'Ивуара ввело ряд связанных с коронавирусом ограничений, включая закрытие школ и частичное закрытие своих границ. В последние недели некоторые из этих мер отменили.

Более 1 миллиона детей работают на какао-фермах в западноафриканской стране, выяснили исследователи.